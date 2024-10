Moto: Giappone; Alonso vince gara e titolo mondiale nella Moto3

La decima vittoria della stagione consegna il titolo iridato della classe Moto3 a David Alonso (Cfmoto Gaviota Aspar Team), che a Motegi è salito sul gradino più alto del podio del Gran Premio del Giappone. Il 18enne diventa il primo colombiano a vincere un Mondiale nei Grand Prix: sul podio di Motegi insieme a lui Veijer e Piqueras, Partito dalla prima fila, Alonso si è messo in testa a quattro giri dalla bandiera a scacchi con un sorpasso nella frenata della curva 11 ai danni di Adrian Fernandez (Leopard Racing): di lì in poi, non ha più mollato la testa della corsa e concretizzato il risultato. Complice la caduta del poleman Ivan Ortola (Mt Helmets - Msi) al penultimo giro mentre era secondo, Alonso nell'ultimo passaggio ha amministrato un vantaggio di circa mezzo secondo sugli inseguitori. Quattro gli italiani nelle prime quattordici posizioni del GP del Giappone: Stefano Nepa (Levelup Mta) ha chiuso decimo davanti a Matteo Bertelle (Kopron Rivacold Snipers Team). Tredicesimo Filippo Farioli (Sic58 Squadra Corse), che ha preceduto Riccardo Rossi (Cip Green Power).