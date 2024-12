Milan vince a Verona grazie a Reijnders e Fofana: tre punti sofferti al Bentegodi

Un lampo di Reijnders su una giocata geniale di Fofana illumina il Bentegodi e consente al Milan di vincere una partita sofferta. Il Verona lotta sino alla fine ma con mestiere e astuzia i rossoneri conquistano i tre punti che consentono alla squadra di Fonseca di fare un passettino in avanti anche se, sul piano del gioco la squadra rossonera è stata protagonista dell'ennesima prestazione sottotono ed anche a Verona è stata contesta dai tifosi. Primo tempo soporifero. Il piano tattico del Verona è evidente. I gialloblù fanno grande densità in mezzo al campo con Suslov e Kastanos che si piazzano a dar man forte al centrocampo e schermano le linee di passaggio. Il Milan fa un possesso palla lento, gioca soprattutto sugli esterni ma manca di accelerazioni importanti. In casa rossonera piove sul bagnato perché dopo mezz'ora alza bandiera bianca Leao per un problema di natura muscolare e Fonseca inserisce Hernandez. Nella ripresa il Milan ha un'altra marcia. È un'idea geniale di Fofana a scardinare la difesa gialloblù che prende una brutta imbucata centrale. Bello il suggerimento per Reijnders che batte tutto solo davanti a Montipò e lo trafigge.