Milan vince a Verona: Fonseca soddisfatto della prestazione e della difesa solida

Paulo Fonseca è soddisfatto della vittoria del suo Milan a Verona. "Siamo entrati un po' lenti in partita - dice il tecnico rossonero - È vero che non abbiamo concesso nulla al Verona nel primo tempo, abbiamo avuto il 76% di possesso palla ma senza essere aggressivi nell'ultimo terzo, dove sbagliamo troppe decisioni. È un problema di fiducia, ma se giochiamo tanti palloni al limite della loro area dobbiamo fare meglio. Ma senza tanti giocatori e con questo momento sono soddisfatto della vittoria, anche perché è molto meritata. Un'altra partita senza prendere gol, dobbiamo migliorare offensivamente. Credo sia un po' il momento della squadra".

Fonseca ribadisce come "i difensori centrali hanno fatto benissimo. Anche Fofana e Terracciano hanno fatto una bellissima partita. Questa stabilità è importante averla per poi attaccare meglio. Ogni partita siamo più stabili difensivamente". Infine le condizioni fisiche di Leao uscito alla mezz'ora della prima frazione. "Ho parlato con Rafa, mi sembra che non sia niente di speciale. Vediamo domani. È stata un'uscita preventiva, non ha voluto rischiare. Ma mi sembra che non è niente di speciale".

Paolo Zanetti, nonostante la sconfitta, non è arrabbiato. "Abbiamo incontrato una squadra importante, ma abbiamo combattuto colpo su colpo - le sue parole - Il Milan ha segnato sull'unica sbavatura nostra, ma la partita è stata buona e la strada è tracciata". Zanetti rilancia. "Voglio fare i complimenti ai ragazzi, hanno fornito un'ottima prestazione, costretto il Milan a perdere tempo. Nessuna polemica, sia chiaro. Ognuno tira l'acqua al proprio mulino. Ma questo significa che l'atteggiamento era quello giusto. Abbiamo lottato tutti assieme e sino allo scadere, sono soddisfatto".