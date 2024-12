Mattia Casse trionfa in superG sulla Saslong, Paris e Innerhofer delusi

"Mi aspettavo molto dalla discesa ed invece è arrivata la vittoria in superG. Era da molto che non mi esprimevo così in discesa, credo sia un ulteriore passo avanti. Ora arrivano gare toste e ci sarà da divertirsi". Mattia Casse, vincitore ieri sulla Saslong, ha ottenuto il 14/o posto nella libera, "dove - spiega - abbiamo trovato una neve completamente diversa, aggressiva: mentre scendevo mi sembrava di tenere, avevo sensazione di facilità e forse mancava un po' di velocità".

Dominik Paris, solo 25/o, non ha trovato il giusto feeling: "Oggi ho provato a fare il mio meglio, ho cercato di dare il massimo ma non è girata. Odermatt ha fatto la differenza sul Ciaslat, so che non posso fare altrettanto in quel punto ma avrei dovuto fare meglio nei tratti a me più favorevoli", sottolinea il campione altoatesino.

Christof Innerhofer, 27/o, rimpiange un paio di errori che gli sono costati cinque decimi. "Non sono particolarmente soddisfatto, perchè in allenamento vado ancora meglio. Ho ancora tanta passione, so di sciare ancora bene: devo solo ritrovare la piena fiducia in gara; oggi è stato uno step in avanti ma la stagione è ancora lunga".