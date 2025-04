Barcellona allunga in vetta: 1-0 al Maiorca con gol di Dani Olmo

Il Barcellona batte il Maiorca di misura e allunga in testa alla classifica sul Real Madrid, secondo. A decidere il match della 33/a giornata della Liga spagnola, a favore dei prossimi avversari dell'Inter in semifinale di Champions League, è il gol di Olmo al 46'.

Pur dovendo fare a meno di Lewandowski, gli uomini di Flick si portano momentaneamente a +7 sui Blancos, impegnati la sera successiva a Getafe, mantenendo così la distanza di sicurezza in vetta al campionato a cinque giornate dalla fine con ancora il ritorno del Clasico da disputare.

I blaugrana producono tanto (la bellezza di 40 conclusioni in totale!) ma alla fine vincono soltanto 1-0: decide la rete di Dani Olmo a inizio ripresa dopo un primo tempo da 24 tiri a zero in cui i padroni di casa hanno rischiato persino la beffa con il gol annullato ai gialli poco prima dell'intervallo.