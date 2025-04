Barcellona fermato dal Betis: 1-1 a Siviglia, Real Madrid resta a 4 punti

Il Barcellona domina in casa del Betis a Siviglia ma non va oltre l'1-1 e perde un'occasione per portare a sei punti il vantaggio sul Real Madrid, sconfitto 2-1 dal Valencia, ma dopo 30 giornate mantiene la vetta della Liga con quattro lunghezze in più dei rivali. Gavi ha aperto le marcature all'8' ma la squadra di Hansi Flick, ancora imbattuta nel 2025 e reduce a nove vittorie di fila in campionato, ha subito poco dopo il pareggio del brasiliano Natan e non ha più trovato la via per segnare la rete della possibile vittoria.

Il punto va bene al Betis, che si trova al quinto posto e può puntare ad un posto in Europa, in attesa della sfida di domani tra l'Athletic Bilbao e il Villarreal.