Barcellona trionfa in Supercoppa di Spagna: 5-2 al Real Madrid

Il Barcellona ha vinto la Supercoppa di Spagna a Gedda, in Arabia Saudita, infliggendo un umiliante 5-2 al Real Madrid e regalando il primo trofeo al suo nuovo allenatore Hansi Flick. Uno schiaffo in faccia ai madrileni ancora più forte rispetto al 4-0 subito dalla banda di Carlo Ancelotti lo scorso ottobre in campionato, proprio perchè in questa occasione i campioni di Spagna e d'Europa speravano di prendersi la rivincita e invece hanno di nuovo dovuto inchinarsi ai blaugrana.

La partita sembrava mettersi sul binario giusto per il Real, andato presto in vantaggio con Kylian Mbappe, ma un Barcellona dominante ha risposto cinque gol prima di frenare la corsa anche a causa della espulsione del portiere Szczesny all'11 della ripresa per aver abbattuto Mbappè lanciato a rete. I madrileni anche se in vantaggio sono solo riusciti a ridurre il passivo ma senza mai dare l'impressione di poter ribaltare la situazione.

I blaugrana hanno reagito al gol del francese con le reti di Lamine Yamal, di Robert Lewandowski, su rigore, di Balde e di Rapinha, autore di una doppietta. Sono ora 15 le Supercoppe nella bacheca del Barcellona, ma questo trofeo è tanto più gradito anche perchè conquistato oltre che contro l'acerrimo rivale anche come reazione al discusso caso del tesseramento di Dani Olmo, messo in campo nella ripresa da Flick, già sul 5-1, proprio per suggellare una serata speciale.