Basket: Eurolega; EA7 Milano - Real Madrid 85-76

L'EA7 Milano fa come il Milan poche ore fa. La squadra di Ettore Messina prende esempio da quella di Paulo Fonseca e stende il Real Madrid (85-76), rilanciandosi in Europa (dove il record però resta negativo, 3-5) e cancellando il cupo ricordo del -32 a Trento di domenica. Nella notte che celebra il doppio ex Sergio Rodriguez, seduto in parterre al fianco di Giorgio Armani e inserito all'intervallo nella hall of fame dell'Olimpia ("Un grande onore, qui mi ho sentito una speciale connessione con i tifosi. Milan l'è un gran Milan"), i biancorossi - ancora falcidiati dagli infortuni e con l'under18 Suigo a roster - bagnano l'eccellente esordio di Mannion (11 e 5 assist) con una prova spettacolare. Il divario si dilata al volo (33-18 al 15') e si allarga ulteriormente dopo la reazione degli spagnoli, passati dal -2 (47-45 al 22') ad un fragoroso -22 (80-58 al 35'). Eroe della serata Zack LeDay: 17 (con tre triple nell'ultimo quarto) e 8 rimbalzi. Molto positivo anche Dimitrijevic (22). "Abbiamo giocato molto duro", le prime parole a caldo di Nico Mannion.