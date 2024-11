Europa League: Roma non va oltre 1-1 con l'Union Saint Gilloise

Prestazione grigia per la Roma che torna con un punto dalla trasferta in casa dell'Union Saint-Gilloise in Belgio. Dopo un primo tempo senza occasioni di rilievo, la squadra di Juric passa in vantaggio al 17' della ripresa grazie ad un colpo di testa di Mancini su assist di Pellegrini. Proteste dei belgi per una presunta spinta ai danni del portiere Moris ma il Var convalida la rete del romanista. I giallorossi non chiudono la partita e subiscono il pareggio di Mac Allister, al 32' della ripresa, bravo a sfruttare un'uscita a vuoto di Svilar. In classifica di Europa League, dopo quattro partite, la Roma ha ora cinque punti.