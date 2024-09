Basket: in diretta su DAZN la Supercoppa

La stagione 2024-'25 della Lega Basket Serie A è pronta a partire con la Frecciarossa Supercoppa 2024. Un appuntamento che sarà trasmesso in diretta su DAZN. EA7 Emporio Armani Milano, Virtus Segafredo Bologna, Umana Reyer Venezia e Napoli Basket: queste le formazioni che scenderanno sul parquet dell'Unipol Arena di Bologna. Le semifinali inizieranno domani alle 18:00 con la sfida tra i campioni d'Italia in carica, l'EA7 Emporio Armani Milano, e una delle formazioni più solide del campionato, l'Umana Reyer Venezia. Alle 20:45 sarà la volta della Virtus Segafredo Bologna, padrona di casa e detentrice della Supercoppa, che affronterà la Napoli Basket, fresca vincitrice della Coppa Italia. Domenica 22 settembre, alle 18:00, la finale deciderà chi sarà la squadra a mettere in bacheca il primo trofeo della stagione.