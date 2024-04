Basket: Nba; Philadephia ai play off, Chicago elimina Atlanta

Philadephia batte Miami 105-104 e si qualifica per i play off del campionato Nba mentre nell'altra sfida giocata nella notte italiana Chicago batte Atlanta e ora si giocherà l'ultimo posto disponibile per i play off proprio con Miami. Si decide negli ultimi 30 secondi la sfida tra Philadelphia e Heats dopo che i padroni di casa erano stati sotto anche di 14 punti. A Miami non bastano i 25 punti e 9 assist di Tyler Herro e i 10 punti e 12 rimbalzi di Bam Adebayo. Apprensione per Jimmy Butler, che subisce un infortunio al ginocchio. In casa 76ers top scorer è Joel Embiid con 23 punti e 15 rimbalzi. Nel primo turno dei play off Philadelphia affronterà New York. Si chiude la stagione degli Atlanta Hawks, battuti dai Chicago Bulls 131-116. Chicago che, dunque, sfiderà Miami per l'ultimo posto utile a Est nel playoff, mentre per Trae Young e compagni ennesima delusione e stagione da dimenticare. Protagonista della serata è Coby White, che ruba i riflettori a tutti e recita da protagonista nella sfida contro Atlanta, chiusa con 42 punti, 9 rimbalzi, 6 assist e 2 recuperi. Con lui spiccano Nikola Vucevic, 24 punti e 12 rimbalzi, e DeMar DeRozan, 22 punti e 9 assist all'attivo. Per Atlanta, invece, non bastano i 30 punti di Dejounte Murray e i 22 punti e 17 rimbalzi di Clint Capela.