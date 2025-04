Bayern Monaco batte Augsburg 3-1 ma perde Musiala per infortunio

Il Bayern Monaco vince 3-1 in casa dell'Augsburg ma perde Musiala per infortunio. Una tegola non da poco visto il lungo elenco di infortunati tra i bavaresi che martedì prossimo affronteranno l'Inter nei quarti di Champions League.

Dopo gli infortuni di Alphonso Davies, Dayot Upamecano, Manuel Neuer, Kingsley Coman e Rapha Guerreiro si è fermato anche Jamal Musiala per un problema muscolare. Dopo aver segnato il momentaneo pareggio nel primo tempo, Musiala in avvio di ripresa si è accasciato in area di rigore avversaria toccandosi dietro la coscia.

"Abbiamo avuto una settimana difficile con alcuni infortuni. Non ne conosciamo l'entità, ma ovviamente sembra un infortunio al bicipite femorale, per come ha tenuto la coscia. Sarà visitato e spero che non sia così grave come sembra", ha detto Harry Kane, parlando dell'infortunio a Musiala.