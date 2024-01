Beckenbauer: Bayern, il nostro mondo non sarà più lo stesso

"Il mondo dell'FC Bayern non è più quello di una volta: improvvisamente più oscuro, più silenzioso, più povero. I campioni tedeschi del record piangono Franz Beckenbauer, l'unico 'Kaiser', senza il quale l'FC Bayern non sarebbe mai diventato il club che è oggi". E' questo, diffuso via social, il ricordo del Bayern Monaco dopo la scomparsa di Franz Beckenbauer, leggenda e simbolo eterno della società e del calcio tedesco. Herbert Hainer, presidente del Bayern, fa parte sua dice che "non ci sono parole per esprimere quanto sia grande la nostra tristezza e quale vuoto lascia Franz Beckenbauer. Da giocatore ha portato in campo leggerezza, eleganza e magia: Franz Beckenbauer ha portato splendore. Anche dopo la sua carriera da giocatore, ha lasciato un segno immenso nel Bayern e nel calcio, e la sua eredità non può essere misurata in titoli. La famiglia del Bayern gli sarà eternamente grata, e personalmente piango la perdita di un amico".