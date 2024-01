Beckenbauer: Infantino, 'una leggenda del calcio mondiale'

"Franz Beckenbauer era una leggenda del calcio tedesco e mondiale. I suoi successi rimarranno indimenticabili e nonostante tutta la sua popolarità, il Kaiser è rimasto umile e con i piedi per terra": con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha ricordato la figura di Beckenbauer. "È stato il primo capitano ad alzare l'attuale trofeo della Coppa del Mondo FIFA nel 1974 - il ricordo di Infantino - e vinse nuovamente il torneo nel 1990, questa volta come selezionatore della squadra tedesca. La sua morte è una perdita dolorosa non solo per la Germania, ma anche per il calcio mondiale. I tifosi di calcio di tutto il mondo lo ricorderanno sempre, specialmente i tifosi della nazionale tedesca e del Bayern Monaco, con cui ha potuto festeggiare tanti successi". "Durante molte riunioni del Comitato Esecutivo UEFA, ha condiviso le sue conoscenze calcistiche con me che ero vicino di posto. Un grande uomo, un amico del calcio, un campione e una vera leggenda. Franz non sarà mai dimenticato - conclude Infantino - Il mio pensiero va alla sua famiglia, agli amici e alla Federazione calcistica tedesca. Le mie più sentite condoglianze a tutti loro".