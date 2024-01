Beckenbauer:in Germania si pensa a giorno intitolato al 'Kaiser'

Istituire un giorno del ricordo di Franz Beckenbauer: la proposta e' gia' partita, in Germania, e a chiedere che sia l'8 luglio, il giorno della finale dei Mondiali vinta dalla nazionale tedesca nel 1990 a Roma e' un parlamentare della Turingia, Mario Voigt, presidente della Cdu del Land. Berti Vogts, compagno di nazionale di Beckenbauer, suo vice a Italia '90 e poi suo successore sulla panchina della 'Nationalmanschafft', ha invece proposto di intitolare al grande campione morto ieri la Coppa di Germania Intanto resta in piedi la proposta di Karl Heinz Rummenigge di una cerimonia funebre allo stadio del Bayern. Secondo la Bild, pero', la volontà del 'Kaiser Franz' sarebbe stata quella di un funerale privato. Per questo, l'ipotesi e che l'ultimo saluto si ristretto a un piccolo gruppo di familiari e amici stretti, e a quel punto la cerimonia dello stadio di Monaco diventerebbe un omaggio di diverso tipo. Beckenbauer dovrebbe comunque essere sepolto nel cimitero di Perlacher Forst, a Monaco, vicino al figlio Stephan, morto di tumore otto anni fa, quando aveva 46 anni.