Berrettini non parteciperà all'Atp 250 di Brisbane

Il 2023 di Matteo Berrettini si chiude nel modo peggiore. Il tennista azzurro, infatti, non potrà partecipare all'Atp 250 di Brisbane, in programma dal 31 dicembre. Non è riuscito a recuperare completamente dall'infortunio. Un problema al piede, infatti, sta limitando il suo avvicinamento alla nuova stagione. L'azzurro avrebbe dovuto iniziare dalle qualificazioni, previste per il 29 dicembre. Dopo essere scivolato al n. 92 del ranking, l'ex finalista di Wimbledon era obbligato a disputare i turni preliminari per entrare in tabellone insieme a, tra gli altri, Rafa Nadal, Holger Rune e Ben Shelton.