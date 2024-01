Biathlon: Norvegia domina mass start di Anterselva, Hofer 20/o

C'è il norvegese Vetle Christiansen sul gradino più alto del podio tutto norvegese nella mass start maschile, nell'ultimo giorno di gare della coppa del mondo di biathlon ad Anterselva, Christiansen ha tagliato il traguardo davanti a tutti dopo 35'51″4 di gara, precedendo i connazionali Johannes Dale Skjevdal e Vebj›rn S›rum, che nel giro finale hanno ripreso e staccato Quentin Fillon Maillet a cui non è bastata la perfezione al poligono. Quinto e sesto posto quindi per i due fratelli Johannes e Tarjei B› che restano nell'ordine al comando della classifica generale di Coppa del Mondo. Tanti errori invece al poligono per i tre azzurri in gara. Lukas Hofer ha chiuso con il ventesimo posto, davanti a Didier Bionaz. "Peccato - le parole di un deluso Hofer - bruciano un po' i due errori nel poligono finale ma le energie erano ormai poche ed in fondo ho limitato gli errori. Nel complesso sono riuscito a cancellare la giornata storta dell'individuale e sono contento della mia forma fisica: ora conto di crescere ancora di condizione per i Mondiali di Nove Mesto".