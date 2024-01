Biathlon: sorpresa Häcki-Gross ad Anterselva, Wierer 14/a

Vincitrice a sorpresa nella short individuale femminile di biathlon. Nella tappa di coppa del mondo ad Anterselva la svizzera Lena Häcki-Gross si è aggiudicata la 12.5 km festeggiando nell'Arena Alto Adige il suo primo successo in assoluto in Coppa. La 28enne elvetica ha sorpreso tutti con una prestazione super, colpendo tutti i bersagli al poligono e chiudendo la 12,5 km con il miglior tempo assoluto in 36.49 minuti. Alle sue spalle le francesi Julia Simon e Lou Jeanmonnot. Quattordicesimo posto invece per Dorothea Wierer, al rientro dopo un mese di pausa: bene al poligono (un solo errore), ma ancora da rodare sugli sci. Sedicesimo posto per Lisa Vittozzi, che ha compromesso la sua gara con tre errori al tiro. L'altra atleta di casa, Rebecca Passler, ha terminato la prova 26/a.