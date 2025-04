Bilancio Coni: Ricavi Record e Incidenza Privata oltre il 50%

"E' stato approvato il bilancio con ricavi record e la cosa che più vi interessa è l'incidenza dei ricavi privati, praticamente oltre il 50% della contribuzione pubblica". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nella conferenza stampa post giunta nazionale. "E' stato uno sforzo pazzesco quello messo in piedi per l'ultimo bilancio del quadriennio. Penso che i colleghi di giunta siano rimasti particolarmente sorpresi", ha aggiunto. La prossima giunta sarà poi il 22 maggio e a seguire verranno scoperte alcune mattonelle della Walk of Fame, tra cui quella di Gianluigi Buffon.