BJ King Cup, esordio delle azzurre direttamente ai quarti

Al via da oggi la Billie Jean King Cup, la principale competizione per nazioni del tennis femminile, andrà in scena al Palacio de Deportes Martìn Carpena di Malaga, che sarà sede anche delle Finals di Coppa Davis. Da finalista uscente, l'Italia guidata dal capitano Tathiana Garbin e in campo da Jasmine Paolini e Sara Errani, farà il suo esordio direttamente nei quarti di finale. Il primo match delle azzurre è fissato per sabato 16 alle ore 10 contro Giappone o Romania, che si scontreranno domani. L'apertura dell'edizione 2024 è affidata oggi al confronto tra la Spagna padrona di casa, con una Paula Badosa motivatissima, e la Polonia della numero 2 del mondo Iga Swiatek (2-1 il bilancio negli scontri diretti nella manifestazione in favore della Spagna).