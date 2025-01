Bolelli e Vavassori trionfano ad Adelaide: primo titolo 2025 per la coppia italiana

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto il torneo di doppio Atp 250 di Adelaide, battendo in rimonta i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz con il punteggio di 4-6, 7-6, 11-9 dopo più di due ore di gioco. Primo successo del 2025 per la coppia italiana che rilancia così le proprie ambizioni per gli Australian Open dove lo scorso anno hanno perso soltanto in finale.

La coppia azzurra in semifinale ad Adelaide ha battuto la propria "bestia nera" ovvero il doppio Arevalo/Pavic per la prima volta dopo quattro sconfitte consecutive. Bolelli e Vavassori si confermano una delle coppie più forti del circus con il numero 6 e 7 del ranking mondiale Atp. Quello di Adelaide è il loro quarto titolo dopo Buenos Aires, Halle e Pechino.