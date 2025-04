Bologna di Italiano sfida l'Inter: Obiettivo Europa al Dall'Ara

Servirà un'impresa, domani, al Bologna di Vincenzo Italiano per fermare la corazzata Inter: "La squadra di Inzaghi - spiega il tecnico rossoblù alla vigilia della sfida - del Dall'Ara - è tra le migliori al mondo, gioca a memoria, può stare bassa e ripartire, ma può interpretare anche altri modi di giocare. Sono tutti fortissimi. Dovremo approcciare la gara diversamente da quanto abbiamo fatto a Bergamo, con errori evitabili sui gol".

Il ko in terra lombarda, argomenta ancora Italiano, "non cancella quanto fatto di buono negli ultimi mesi e le nostre certezze: daremo battaglia fino alla fine e anche all'Inter, per conquistare l'Europa, che resta il nostro obiettivo". La speranza è recuperare gli acciaccati: "Odgaard è al 95 per cento, Castro al 50. Anche Dallinga non è al meglio", chiosa l'allenatore degli emiliani.