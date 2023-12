Boston e Milwaukee vincono, Denver ferma la corsa

San Antonio è tornata alla sconfitta dopo il segno di vita dato ieri contro Portland e, senza Wembanyama, tenuto a riposo precauzionale in questa fase di match quasi ininterrotti, ha ceduto agli stessi Trail Blazers per 134-128. La scorsa notte, in NBA, i fari erano puntati sulle partite delle grandi della Eastern Conference. Boston ha confermato la sua imbattibilità interna imponendosi 120-118 su Toronto, in una partita che è stata dominata all'inizio (40-20), poi rimessa in discussione dal sorpasso dei Raptors a 5' dalla sirena e infine conquistata grazie soprattutto a Jalen Brown, autore di 31 punti, dato che Jayson Tatum era fuori causa. Anche Milwaukee non ha perso il passo nella non facile sfida con Cleveland, vinta 119-111 e firmata dal solito Giannis Antetokounmpo (34 punti) e Damian Lillard (31). Si è intanto fermata a sei la serie di sei vittorie consecutive dei Denver Nuggets, battuti 119-93 in casa da Oklahoma. Shai Gilgeous-Alexander ha segnato 40 punti per i Thunder, che scavalcano proprio i campioni in carica salendo al secondo posto a Ovest. Tyrese Maxey ha fatto anche meglio, segnando 42 punti, e ha contribuito alla vittoria di Philadelphia a Houston (131-127).