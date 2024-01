Boston sempre primi a Est, Lakers ancora ko, NBA Basket

Quattordici le partite del campionato NBA giocate nella notte italiana. Tra i risultati in evidenza, il successo dei Celtics, leader della Eastern Conference, contro gli Utah Jazz 126-97 (7 punti per Fontecchio) e, all'altro capo del Paese, i Minnesota Timberwolves che hanno superato i Houston Rockets 122-95. Neanche i 63 punti della coppia Davis-James hanno salvato i Lakers dal decimo ko nelle ultime tredici partite, battuti in casa anche dai Grizzlies. Steph Curry ha segnato 14 dei suoi 26 punti nel quarto periodo, salvando così i Warriors da una sconfitta interna contro i Pistons. Banchero ha firmato la sua prima tripla doppia in carriera ed è stato decisivo per la vittoria di Orlando 122-120 in casa dei Nuggets. Jayson Tatum ha segnato 30 punti per i Celtics, la quattordicesima volta in stagione che raggiunge questa cifra. Ma i Celtics hanno vinto anche in difesa, limitando a meno di 100 punti l'attacco dei Jazz. I Minnesota Timberwolves, che dominano la Western Conference, sono usciti dalle retrovie per battere i Rockets 122-95 a Houston. I Grizzlies hanno reso ufficiale la crisi dei Lakers. Il quartetto formato da Jaren Jackson Jr. (31 punti e 9 rimbalzi), Desmond Bane (24 punti e 13 assist), Marcus Smart (29 punti) e Ja Morant (21 punti e 7 assist) ha fatto valere la maggior freschezza e Memphis ha avuto la meglio nonostante gli sforzi di LeBron James, i 31 punti di Anthony Davis e la doppia doppia da 19 punti e 12 assist di Austin Reaves. Il playmaker dei Golden State Warriors Chris Paul ha riportato una frattura alla mano sinistra durante la vittoria 113-109 della sua squadra sui Detroit Pistons e sarà sottoposto a intervento nei prossimi giorni. Gli Indiana Pacers hanno travolto gli Atlanta Hawks per 150-116. I Brooklyn Nets hanno interrotto una striscia di cinque sconfitte battendo gli Oklahoma Thunder per 124-115. I Philadelphia Sixers hanno subito uno schiaffo dai New York Knicks che si sono imposti per 128-92.