Bourgoin-Jallieu elimina il Lione in Coppa di Francia ai rigori

Impresa in Coppa di Francia dove la squadra di dilettanti del Bourgoin-Jallieu, della quinta divisione transalpina, ha eliminano il Lione che milita in Lique 1, il massimo campionato francese. Il Bourgoin-Jallieu, squadra di National, è riuscito a costringere al pari 2-2 il Lione dopo i tempi regolamentari per poi vincere ai calci di rigore (4-2 il risultato dagli undici metri rigori) nei tavi di finale della Coppa di Francia. L'eroe della partita è stato Mehdi Moujetzky, autore di due gol durante i 90' di gioco (20', 69'). Dopo un primo tempo brutto, il Lione ha pareggiato con l'ex romanista Nemanja Matic (45') ed è passato in vantaggio con Georges Mikautadze per il momentaneo 2-1 (64'). Dopo soli cinque minuti però è arrivato il gol del 2-2 del Bourgoin-Jallieu che alla fine ha vinto la partita ai rigori grazie agli errori di Alexandre Lacazette e Corentin Tolisso del Lione.