Brehme: Zenga 'amico mio, te ne sei andato troppo presto'

"Ciao Amico mio, o come ti chiamavo io "shazzy", non dovevi farmi questo, non dovevi farci a tutti noi questo". Così Walter Zenga, storico portiere e capitano dell'Inter, ha voluto salutare su Instagram l'ex compagno di squadra in nerazzurro Andy Brehme, scomparso oggi all'età di 63 anni. "Te ne sei andato troppo presto Amico mio ma so che da lassù ci proteggerai e come al solito ti metterai lì e tirerai i rigori uno col destro e uno col sinistro…Buon viaggio Amico mio Riposa In Pace, non ti dico che sto piangendo perché so che tu mi abbracceresti e mi diresti 'dai Walter ci sono io' Ciao Andy", ha concluso Zenga.