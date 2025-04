Brignone comincia fisioterapia, 'sono super positiva'

"Oggi inizio la fisioterapia a Torino". E' l'annuncio Federica Brignone, in videocollegamento da casa durante il Media Day della Fisi, dopo l'operazione alla gamba. "Oggi impostiamo il lavoro - spiega la campionessa del mondo -, ho iniziato a fare qualche esercizio e miglioro ogni giorno un pochettino. Non pretendo di non avere dolore, pensavo molto peggio. Il mio umore? Sono super positiva".