Cagliari, Nicola: "Meritavamo di più contro la Fiorentina"

"Non abbiamo raccolto quanto avremmo meritato". Così il tecnico del Cagliari Davide Nicola legge la partita con la Fiorentina: "I ragazzi hanno fatto un'ottima partita- ha detto- non ho niente da dire alla squadra. Non siamo entrati in campo per accontentarci, volevamo vincere. Ci siamo adattati bene anche quando ci sono mancati giocatori di carattere. La squadra ha cercato di produrre mantenendo anche un buon assetto difensivo. Importante conquistare i punti che ci mancano con voglia e desiderio". Cagliari distratto dopo l'intervallo, una costante: "Ci sono sicuramente delle situazioni da migliorare- ha detto- nel cross che hanno fatto sono stati più bravi loro, ma non siamo andati male. Certo dobbiamo ambire a creare di più". Mina? "Dobbiamo valutare. L'assenza di Piccoli con il Verona? Prima o poi doveva capitare, stiamo cercando di gestire i diffidati, ma non sempre è possibile. Da domani saremo in campo ad Assemini per allenarci insieme".