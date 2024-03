Buffon, felici e sorpresi per l'enorme entusiasmo negli Usa

"Il grandissimo entusiasmo riscosso negli Usa e' un qualcosa che ci ha sorpreso molto, ma e' importante far capire quel che siamo e rappresentiamo anche al di là della nostra nazione ai ragazzi che indossano la nostra maglia, a volte senza sapere fino in fondo dove arriva la sua forza". Lo ha detto il capo delegazione della Nazionale, Gianluigi Buffon, all'incontro con il il presidente della Figc, Gabriele Gravina, e l'ambasciatore all'Onu, Maurizio Massari. "Ci auguriamo che questo sia un progetto pilota per seminare ciò che speriamo avverrà con il Mondiale tra due anni - ha aggiunto Buffon -. Lo sport ha una grandissima forza, spesso riesce a trasmettere alle masse un modello educativo virtuoso, appiana e azzera gli odi e le differenze, quindi cerchiamo di enfatizzare la potenza dello sport contro alcune volte l'impotenza politica per quello che si vede nel mondo".