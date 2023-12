Cagliari, cinque in lizza per sostituire Makoumbou

Corsa a cinque per la sostituzione di Makoumbou, squalificato, nella gara casalinga contro l'Empoli: Sulemana, Jankto e Deiola pronti a prendere il posto del centrocampista del Cagliari e a sistemarsi accanto a Prati. C'è anche Mancosu, da utilizzare magari in versione playmaker, o il solito Nandez da dirottare in posizione più centrale. Il tecnico Claudio Ranieri, nella conferenza stampa dell'antivigilia, ha dichiarato: "Stanno tutti bene, anche chi gioca meno si prepara ogni allenamento con grande impegno e professionalità". Per quanto riguarda Mancosu, "sta bene, non sente più quel dolorino al ginocchio, potrei prenderlo in considerazione". Quanto a Jankto, "potrebbe essere una soluzione", ma il mister non si è sbilanciato, affermando che "spinge bene come tutti gli altri". Pericolo scampato per Goldaniga, Prati e Nandez, che ieri si erano allenati a parte: "Oggi - ha detto Ranieri - si sono allenati con noi". Nandez? "Se ci riferiamo alle occasioni di Verona - ha spiegato il tecnico - sappiamo che non è un goleador. Ma che magari quelle occasioni, se gli dovessero ricapitare, potrebbero anche essere trasformate in gol. Per il resto vedo il solito Nandez che mette la gamba, non molla mai, è concentratissimo. Poi il procuratore fa il suo mestiere". Un passaggio su Luvumbo: "Peccato perderlo per la Coppa d'Africa - ha ammesso Ranieri - è un giocatore che può dare la scossa. Ma d'altra parte è un nazionale, speriamo solo che non si infortuni". Infine Hatzidiakos: "L'avevo visto bene in nazionale contro la Francia - ha ricordato il mister - Sta facendo ciò che è nelle sue corde e ne soffre. Ma col Verona ha giocato una buona gara". Grande entusiasmo per l'ultima di campionato: alla Domus sarà sold out.