Calcio: accolto reclamo Pisa, vince a tavolino col Cittadella

La Prima Sezione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale, presieduta da Umberto Maiello, ha accolto il reclamo del Pisa, applicando alla società A.S. Cittadella la sanzione della perdita della gara casalinga con il Pisa dello scorso 27 agosto con il punteggio di 0-3. Nel secondo tempo del match, valido per la 3/a giornata del campionato di Serie B, l'allenatore del Cittadella, Edoardo Gorini, aveva fatto entrare in campo il calciatore Jacopo Desogus, che non compariva nella distinta di gara. Con questa decisione il Pisa rafforza il suo primato in classifica salendo a 16 punti. Il Cittadella scende a 7 punti.