Calcio: Agoumé in prestito dall'Inter al Siviglia

Lucien Agoumé va al Siviglia. L'Inter e il club spagnolo hanno ufficializzato il trasferimento del centrocampista 21enne in prestito fino alla fine della stagione con opzione di riscatto. Il giocatore franco-cameruniano è il primo rinforzo invernale del club andaluso, ancora in piena crisi (16esimo nella Liga ed eliminato dalla Champions League). Agoumé, formatosi al Sochaux, è arrivato all'Inter nel 2019 e da allora ha giocato in prestito in Serie A (La Spezia) e Ligue 1 (Brest, Troyes). Ha esordito con la Nazionale giovanile francese lo scorso settembre contro Danimarca e Slovenia.