Calcio: Al-Nassr ufficializza Stefano Pioli nuovo allenatore

Stefano Pioli è stato nominato allenatore del club saudita Al-Nassr. L'ex Milan, che era stato anche alla Roma al posto di Daniele De Rossi, prende il posto del portoghese Luis Castro. Lo ha annunciato su X la squadra di Riad nella quale gioca anche Cristiano Ronaldo Pioli, 58 anni, ha guidato la squadra il Milan da ottobre 2019 a maggio 2024, dopo Fiorentina, Inter, Lazio e Bologna. E' la sua prima esperienza all'estero, finora aveva allenato sempre in Italia con una prima esperienza alla Salernitana nel 2003. L'a-Nassr si è separato da Luis Castro dopo un inizio di stagione incerto, sia nel campionato saudita che nella Champions League asiatica: decisivo l'1-1 contro l'Al-Shorta lunedì. Luis Castro è il terzo allenatore a lasciare il club dall'arrivo all'inizio del 2023 di Ronaldo. Il francese Rudi Garcia ha lasciato il club nell'aprile 2023, sostituito brevemente dal croato Dinko Jelicic prima che Luis Castro fosse nominato nel luglio 2023. Al-Nassr, secondo nella scorsa stagione della Saudi Pro League, ha vinto solo una partita in questa prima parte di stagione, per due pareggi.