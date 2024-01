Calcio: Allegri 400 panchine con la Juve, 'è un grande onore'

"Ha un valore importante, sono contento ed è un onore raggiungere questo traguardo dietro a due mostri sacri come Trapattoni e Lippi": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, commenta così le 400 panchine alla guida dei bianconeri che toccherà in coppa Italia contro il Frosinone, domani sera. "Ma la cosa più importante sarà vincere e passare il turno - aggiungere l'allenatore - perché la coppa è un nostro obiettivo: non guardiamoci indietro, l'importante è andare in semifinale".