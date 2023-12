Calcio: Allegri, nella Juve "tutti a disposizione tranne Weah"

"La squadra sta bene, siamo in buone condizioni fisiche e mentali: l'unico indisponibile è Weah": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida contro il Napoli. "Anche Locatelli sta bene, adesso devo decidere chi mettere tra Danilo e Alex Sandro - continua l'allenatore in conferenza stampa - e magari spezzo la partita tra loro due. Vlahovic? Sta bene, solo chi non tira i rigori non li sbaglia".