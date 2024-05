Calcio: allievi del corso da preparatore al Genoa per uno stage

Oggi e domani gli allievi del corso per preparatore atletico saranno ospiti del Genoa per potersi confrontare direttamente con lo staff tecnico di una delle squadre rivelazione di questa stagione. In questi due giorni l'esperienza si concentrerà sulle metodologie adottate con la prima squadra maschile, potendo vedere dal vivo le sedute di allenamento dei rossoblù e potendosi confrontare in aula sia con i preparatori atletici (Alessandro Pilati, Gaspare Picone e Filippo Gatto) che con alcuni collaboratori del tecnico Gilardino, come Dario Dainelli e Roberto Murgita. Lo stesso allenatore del Grifone, Alberto Gilardino, ha introdotto la due giorni di lavoro degli allievi preparatori atletici: "Sono davvero contento e orgoglioso - ha sottolineato rivolgendosi alla platea dei corsisti - che la Scuola Allenatori abbia scelto il Genoa per effettuare questo stage. I miei collaboratori vi illustreranno il nostro modo di lavorare e di programmare la settimana".