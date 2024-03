Calcio: Atalanta, Koopmeiners rientra infortunato dall'Olanda

Non sarebbe un infortunio muscolare, secondo le prime informazioni, ma una non meglio specificata contusione ad aver determinato il rientro anticipato dell'olandese Teun Koopmeiners a disposizione dell'Atalanta. Il centrocampista, non convocato per la partita di martedì a Francoforte con la Germania, era subentrato a Georginio Wijnaldum all'82' di Olanda-Scozia venerdì scorso, finita 4-0 per gli Oranje. "Teun Koopmeiners non si recherà a Francoforte con la nazionale olandese - ha ascritto la federazione dei Paesi Bassi sul proprio sito -. Il centrocampista dell'Atalanta si è infortunato nella gara contro la Scozia (4-0) di venerdì scorso e non sarà in grado di recuperare in tempo per l'incontro con la Germania. Il 21 volte nazionale torna nel suo club". Entro domani dovrebbe tornare a Bergamo anche Charles De Ketelaere, che ha saltato per un problema ai flessori l'amichevole del Belgio con l'Irlanda domenica scorsa e farà probabilmente lo stesso con l'Inghilterra. Le condizioni dei due saranno ora verificate dallo staff medico nerazzurro in vista della trasferta di campionato a Napoli la vigilia di Pasqua.