Calcio: azzurri; attesa per esami di controllo di Barella

La Nazionale si sta preparando per l'amichevole di domani a Empoli contro la Bosnia ed Erzegovina, l'ultima prima della partenza per la Germania dove il 14 giugno scatterà l'Europeo. Ma l'attesa adesso è per l'esito degli esami di controllo effettuati da Nicolò Barella alle prese con un problema al retto femorale destro, esito che dovrebbe arrivare nel pomeriggio. Anche ieri, alla ripresa degli allenamenti a Coverciano da parte degli azzurri dopo un giorno e mezzo di riposo, il centrocampista dell'Inter ha svolto lavoro differenziato.