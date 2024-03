Calcio: Belgio, il ct Tedesco prolunga fino al 2026

La federazione belga di calcio ha annunciato il prolungamento fino alla Coppa del mondo del 2026 del contratto dell'allenatore italo-tedesco dei Diavoli Rossi, Domenico Tedesco. Questo impegno per altri due anni è stato ufficializzato al museo Hergé di Louvain-la-Neuve, a sud di Bruxelles, una cornice eccezionale scelta per svelare anche una nuova maglia della selezione che rende omaggio a Tintin e al suo creatore. Dall'arrivo di Tedesco come selezionatore, all'inizio del 2023 dopo il Mondiale 2022 deludente in Qatar, il Belgio si è qualificato per l'Europeo 2024 in Germania, competizione di cui sarà una delle teste di serie in un gruppo che lo oppone alla Romania e alla Slovacchia. "Con un team ringiovanito ha disputato una fantastica campagna di qualificazione per l'Euro", ha detto il presidente della federazione, Piet Vandendriessche, dicendosi "felice" di poter prolungare la collaborazione con l'italo-tedesco di 38 anni. Per quanto riguarda i giocatori, gli incontri amichevoli in Irlanda (23 marzo) e in Inghilterra (26 marzo) saranno segnati dall'arrivo nella selezione di Koni De Winter, difensore di 21 anni che attualmente gioca in Italia, in prestito dalla Juventus al Genoa. Tedesco dovrà fare a meno della sua stella Kevin De Bruyne, il giocatore del Manchester City è infortunato.