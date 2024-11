Calcio: Cagliari,Nicola pronto a puntare in mediana su Makoumbou

Niente squalifiche, niente acciaccati: tutta la rosa a disposizione di Davide Nicola per la gara di domani sera (ore 20.45) alla Domus contro il Verona. Il Cagliari non vince da oltre un mese. E il mister sta pensando alla formazione giusta per non perdere l'occasione in casa davanti ai propri tifosi. Non ha che l'imbarazzo della scelta, ma di solito, quando le cose vanno bene, cambia poco. Difesa a quattro confermata davanti a Sherri, possibile ritorno dal primo minuto per Makoumbou, escluso dall'undici iniziale nella gara con il Genoa. Accanto al congolese due possibilità. Una, più prudente, con Adopo. L'altra, più offensiva, con Marin. Più avanti ai lati probabile conferma per Zortea a destra e Luvumbo a sinistra. In mezzo solito ballottaggio tra Viola e Gaetano. Piccoli inevitabile unica punta.