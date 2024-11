Europei di cross, 40 azzurri con Battocletti e Crippa leader

Sono 40 gli azzurri che l'8 dicembre ad Antalya andranno a caccia di medaglie agli Europei di cross. Il direttore tecnico. Antonio La Torre. ha comunicato l'elenco dei convocati per l'evento in Turchia, ultimo impegno per il 2024. Faranno parte della squadra 21 donne e 19 uomini. Spicca la presenza dell'argento olimpico dei 10.000 metri Nadia Battocletti, doppia medaglia d'oro agli Europei di Roma, argento lo scorso anno agli Europei di cross di Bruxelles dopo quattro ori consecutivi nelle categorie giovanili. Al femminile anche le azzurre delle Olimpiadi di Parigi Ludovica Cavalli e Federica Del Buono. Tra gli uomini presente il campione europeo della mezza maratona Yeman Crippa, che in carriera è stato medaglia d'argento agli EuroCross nel 2019 a Lisbona. Italia in gara con tutte le sette squadre, tra cui la staffetta mista (4x1500) per la quale sono convocati come titolari i primatisti italiani dei 1500 metri Pietro Arese e Sintayehu Vissa, oltre a Marta Zenoni e Sebastiano Parolini.