Jannik Sinner sorprende al Galà dello Sport di Merano: riflessioni sulla carriera

Jannik Sinner, a sorpresa, è intervenuto al Galà dello Sport al Kursaal di Merano. Il numero uno del tennis mondiale è salito sul palco della famosa sala in stile liberty per il tradizionale evento della Sporthilfe, l'associazione di sostegno per giovani atleti altoatesini. Di ottimo umore, l'ospite d'onore ha ripercorso le tappe della sua giovane, ma soprattutto vertiginosa carriera. "Il divertimento è sempre lo stesso, mentre i sogni cambiano. Appena realizzi uno, nasce già il prossimo", ha commentato il 24enne.

Sinner nella città termale non è passato inosservato. La sua potente Audi con targa del Principato di Monaco è stata subito notata, in città l'altoatesino poi si è prestato a numerosi selfie e autografi.