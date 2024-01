Calcio: De Rossi a Trigoria, primo allenamento da tecnico Roma

Arrivato intorno alle 15 di questo pomeriggio per la firma sul contratto, poi in campo per dirigere il suo primo allenamento da allenatore della Roma. E' cominciata così l'avventura di daniele de Rossi sulla panchina giallorossa: tuta personalizzata con la scritta "DDR" sul petto, il discorso alla squadra e poi in campo per cominciare a preparare la prima di tre sfide fondamentali: quella di sabato in campionato con il Verona. Poi il calendario regalerà nell'ordine Salernitana e Cagliari con la speranza della proprietà che il cambio in corsa possa dare la giusta scossa alla squadra. De Rossi spera anche di riavere per sabato Paulo Dybala, fermatosi nel derby per un sovraccarico muscolare alla coscia sinistra e già ieri l'argentino, nonostante il giorno di riposo, era a Trigoria per allenarsi e recuperare il prima possibile.