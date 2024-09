Calcio: entusiasmo Juve, Stadium sold-out per la Roma

L'entusiasmo è contagioso in casa Juventus tra le due vittorie nelle prime due giornate di campionato e un calciomercato che ha soddisfatto i tifosi. E i risultati si vedono dal botteghino: il club bianconero, infatti, ha annunciato il sold-out per la sfida di domenica sera contro la Roma all'Allianz Stadium. "Sono esauriti i biglietti per Juve-Roma, ma se non avete acquistato il vostro tagliando continuate a monitorare la nostra sezione biglietteria per verificare eventuali nuove disponibilità di posti, messi a disposizione dagli abbonati che non potranno essere presenti alla partita" fa sapere la società sul proprio sito ufficiale. Inoltre, è già stata raggiunta quota 32mila spettatori per la sfida contro il Napoli in programma alla quinta giornata (week-end del 21-22 settembre, ancora da definire data e ora) e, in attesa del sorteggio delle avversarie, sono stati staccati quattromila pack per la prossima edizione della Champions League, il pacchetto studiato per garantire un posto allo Stadium per le quattro gare casalinghe della competizione europea.