Calcio: esonerato il ct del Senegal Cissé

La federcalcio del Senegal (Fsf) ha esonerato il ct della nazionale, Aliou Cissé, su indicazione del governo, insoddisfatto dei recenti risultati della squadra e della sua crescente impopolarità. Il 48enne Cissé ha trascorso più di nove anni alla guida dei Leoni del Teranga, che ha portato alla vittoria nella Coppa d'Africa nel 2021 e nella Coppa delle nazioni africane (Can) nel 2022. In un comunicato, la Fsf precisa di aver ricevuto una lettera in cui il ministro della sport, Khady Diéne Gaye, disapprovava il rinnovo con Cissé, il cui contratto è scaduto il 31 agosto. Il ministro cita il fallimento del ct nel raggiungere gli obiettivi che gli erano stati assegnati, dal successo nella coppa d'Africa 2024 ai quarti di finale dei Mondiali 2022 - mentre in entrambi i casi il Senegal è uscito agli ottavi -, il ministro sostiene anche "il rischio di disaffezione tra la nazionale e i senegalesi". Il tecnico è stato criticato sui social dopo il recente pareggio col Burkina Faso, nelle qualificazioni per la prossima Coppa d'Africa. Ingaggiato nel 2015, Cissè nel 2018 aveva riportato il Senegal ai mondiali, dove mancava dal 2002, ripetendosi nel 2022. Al suo posto, al momento, lavorerà uno 'staff ad interim' che sarà presto costituito (ANSA-AFP).