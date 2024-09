Calcio: Fonseca, partita importante e vittoria meritata

"È stata una partita importante. Primo perché è il derby che il Milan non vinceva da tanto. Era importante per il momento che passavamo, ma penso che i giocatori abbiano giocato con tanto coraggio e penso che abbiamo meritato di vincere. Non ricordo negli ultimi tempi una squadra che ha creato tanti problemi all'Inter come abbiamo fatto noi". Lo ha detto il tecnico del Milan Paulo Fonseca, intervistato da Dazn dopo la vittoria nel derby contro l'Inter. "Noi non abbiamo cambiato, abbiamo giocato con la stessa struttura. Sono cambiati i giocatori, per il resto Morata ha fatto lo stesso ruolo che Tijji aveva contro il Liverpool ma il modulo non è cambiato - ha proseguito -. Per una settimana non sarò in discussione? Per me è lo stesso. Non sento, non guardo, non vedo niente. Sarà una settimana con un po' più di fiducia ma per me quel che è importante è continuare a vedere i giocatori credere nelle nostre idee e lavorare come hanno fatto finora. Oggi è stata una vittoria dei giocatori".