Calcio: Fonseca 'rifarei tutto, voglio un Milan che tenga palla'

"Se c'è qualcosa che non rifarei? No. Io faccio quello in cui credo. Continuo a credere in quello che io penso debba essere una squadra e continuo a lavorare in quello in cui credo": lo dice il tecnico del Milan Paulo Fonseca alla vigilia di un derby che potrebbe essere decisivo per il suo futuro dopo un deludente avvio di stagione. "Una cosa non so fare: dare la palla alle altre squadre. Vogliamo giocare - spiega l'allenatore portoghese - vogliamo avere l'iniziativa, vogliamo dominare quando possiamo farlo, vogliamo difendere bene perché la squadra ha fatto bene collettivamente. So che in Italia non si valorizza tanto il gioco, si valorizza il risultato. Sono stato portato qui per fare un cambiamento".