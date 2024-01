Calcio: frattura al piede, il Cagliari perde anche Oristanio

Un altro infortunio in attacco per il Cagliari: Oristanio dovrà stare fermo almeno un mese e mezzo. Tutta colpa di una botta subita sabato a Lecce: l'ex Inter aveva stretto i denti e nella ripresa aveva realizzato la rete del pareggio. Il dolore, però, non se ne era andato: il giocatore è stato quindi sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato la frattura composta del quinto metatarso del piede destro. Per il Cagliari altra tegola dopo gli stop a Shomurodov (frattura al piede), Lapadula (costole) e la partenza di Luvumbo in Coppa d'Africa. Anche Pavoletti non è al meglio per una botta al piede. Davanti rimangono solo Petagna e Pereiro, quest'ultimo con le valigie pronte, destinazione Terni. Ma a questo punto il Cagliari forse congelerà il suo passaggio alla Ternana. E cercherà un altro attaccante: nei giorni scorsi è circolato il nome di Defrel, ma non è l'unico obiettivo.