Calcio: Gasperini, due dubbi da sciogliere domattina

"Kolasinac e De Ketelaere stanno meglio di come pensavamo. Penso siano recuperabili: se sono convocati domattina, vuol dire che stanno bene". Alla vigilia del quarto di finale di Coppa Italia col Milan, Gian Piero Gasperini si tiene i dubbi in difesa e in attacco fino al giorno della partita: "Le scelte in attacco si fanno sulla base del momento e delle condizioni di ognuno, oltre che dell'avversario. Chi sta meglio, gioca - spiega il tecnico dell'Atalanta -. In questo momento in avanti stanno facendo bene De Ketelaere e Miranchuk, anche a livello di giocate, ma le gerarchie si sovvertono continuamente". Sulla formazione, Gasperini punterà sui migliori, lasciandosi qualche carta di riserva: "Il calcio moderno si gioca spesso sulle cinque sostituzioni. In attacco ci sono anche Muriel che il mese scorso l'ha risolta col Milan di tacco, poi c'è Scamacca che ha sempre qualche acciacchino e ha bisogno di continuità". Sui rossoneri, l'allenatore dei bergamaschi ha idee chiare: "Non è solo Pulisic quello da temere, si potrebbero elencare una serie di giocatori di valore, non solo fra gli attaccanti. Ricordo un mese fa in campionato Tomori, che mercoledì sera non ci sarà, e Giroud che ci ha segnato da calcio d'angolo. Alla Coppa Italia dopo le due finali degli anni scorsi ci teniamo, è l'unico trofeo avvicinabile".