Calcio: Genoa; sabato è già sfida alla Juve, Messias ancora out

Subito in campo il Genoa che dopo l'amarezza per la sconfitta ai rigori e l'eliminazione dalla Coppa Italia nel derby con la Sampdoria ieri sera deve pensare al campionato. Sabato al Ferraris arriva infatti la Juventus, sfida difficilissima da affrontare con alcune assenze molto pesanti. Oggi il gruppo si è diviso tra chi è sceso in campo ieri ed ha quindi sostenuto una seduta defaticante e tutti gli altri che si sono allenati regolarmente. Sicuri indisponibili contro i bianconeri, Malinovskyi ed Ekuban mentre la possibilità che Messias riesca a recuperare dall'affaticamento al polpaccio che lo ha fermato nei giorni scorsi proprio quando stava rientrando da un altro infortunio muscolare sono ridotte al minimo, anche tenendo conto della storia clinica del giocatore brasiliano che spesso si è dovuto fermare proprio per noie muscolari. In gruppo invece l'esterno Norton-Cuffy che sta lavorando per ritrovare il prima possibile la forma migliore. Arrivato in estate dal Tottenham, l'esterno è stato operato per un problema ai piedi e fino ad ora non si è mai visto né in amichevole né in gare ufficiali. Tutti e quattro dunque saranno indisponibili contro la formazione guidata dall'ex Thiago Motta che proprio al Genoa aveva iniziato la sua avventura da tecnico dopo l'esperienza nelle giovanili del Psg. Domani è già tempo di rifinitura e non si terrà la consueta conferenza della vigilia considerando i tempi stretti tra il post Coppa Italia con Gilardino intervenuto in conferenza ieri sera negli spogliatoi e la sfida di sabato.